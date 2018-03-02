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В Пензе пенсионерка лишилась 26 тыс. рублей из-за неосмотрительности дочери

09:07 | 02.03.2018 | Криминал

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту мошенничества, в результате которого злоумышленники завладели деньгами в сумме 26 тыс. рублей с карты 66-летней женщины.

В Пензе пенсионерка лишилась 26 тыс. рублей из-за неосмотрительности дочери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ее 35-летняя дочь разместила в интернете объявление о продаже мужской дубленки. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный и сказал, что желает совершить покупку. Под предлогом перечисления оплаты он попросил сообщить номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина назвала незнакомцу данные банковской карты матери, после чего с нее пропали деньги.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в управлении.
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