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В квартире жителя Каменского района обнаружен пакет с наркотиком

09:31 | 04.03.2018 | Криминал

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Каменка, 4 марта 2018. PenzaNews. Полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом в квартире 34-летнего жителя Каменского района Пензенской области.

В квартире жителя Каменского района обнаружен пакет с наркотиком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков, а затем получили санкцию на проведение обыска.

«В ходе него оперативники обнаружили в квартире по месту жительства гражданина, привлекавшегося к уголовной ответственности, пакет с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной, массой более 42 граммов. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело», — пояснили в ведомстве.
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