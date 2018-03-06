На экс-главу лопатинского «Коммунальщика» завели дело по трем статьям УК Криминал

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», возбуждено в отношении бывшего директора МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Лопатинском районе Пензенской области.

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«Установлено, что в нарушение трудового договора в период с января 2016 года по январь 2018 года руководитель трижды утверждал новое штатное расписание предприятия и увеличивал свой должностной оклад. Таким образом он незаконно получил денежные средства в сумме не менее 109 тыс. 630 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности было возбуждено по материалам прокурорской проверки и ход его расследования находится на контроле ведомства.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет о Николае Учкине, избранном в 2014 году депутатом комитета местного самоуправления Лопатинского сельсовета второго созыва по округу №10 от партии «Единая Россия».

Согласно единому государственному реестру юрлиц, с января 2018 года должность директора МУП «Коммунальщик» занимает Сергей Сидорин.