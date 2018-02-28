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В Пензенской области в 2017 году около 100 человек осуждены за коррупцию

10:33 | 28.02.2018 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. 98 должностных лиц осуждены в Пензенской области в 2017 году за совершение преступлений коррупционной направленности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области в 2017 году около 100 человек осуждены за коррупцию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что 21 человек был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, 20 — в присвоении вверенных средств, 11 — в получении взятки, трое — в совершении коммерческого подкупа, 10 — в злоупотреблении должностными полномочиями и один — в их превышении, еще двое — в служебном подлоге, а также по одному — в незаконной рубке лесных насаждений и хищении огнестрельного оружия с использованием своей должности.

Она напомнила, что обвинительные приговоры, в частности, вынесены ряду чиновников — в их числе бывший глава администрации Тамалы Владимир Петелин и экс-глава администрации Спасска Николай Ломонов.
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