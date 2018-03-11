Под Пензой молодая женщина лишилась более 6,5 тыс. рублей при покупке букета Криминал

Заречный, 11 марта 2018. PenzaNews. 25-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась 6 тыс. 600 рублей, попавшись на уловку мошенника при покупке букета через интернет.

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«В социальной сети «ВКонтакте» она договорилась о приобретении цветов с незнакомым ранее пользователем. Стоимость товара составила 1 тыс. 200 рублей при условии полной предоплаты. Следуя инструкциям злоумышленника, женщина несколько раз перешла по ссылкам, присланным ей, и назвала реквизиты своей банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что после этого со счета жительницы Заречного была списана сумма более чем в пять раз превышающая стоимость букета.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.