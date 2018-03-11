EN
21:24:02 Воскресенье, 11 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ВАЖНО В соседнем с Пензенской областью регионе предотвращен теракт

Под Пензой молодая женщина лишилась более 6,5 тыс. рублей при покупке букета

09:00 | 11.03.2018 | Криминал

Печать

Заречный, 11 марта 2018. PenzaNews. 25-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась 6 тыс. 600 рублей, попавшись на уловку мошенника при покупке букета через интернет.

Под Пензой молодая женщина лишилась более 6,5 тыс. рублей при покупке букета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В социальной сети «ВКонтакте» она договорилась о приобретении цветов с незнакомым ранее пользователем. Стоимость товара составила 1 тыс. 200 рублей при условии полной предоплаты. Следуя инструкциям злоумышленника, женщина несколько раз перешла по ссылкам, присланным ей, и назвала реквизиты своей банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что после этого со счета жительницы Заречного была списана сумма более чем в пять раз превышающая стоимость букета.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе на трассе загорелся автомобиль «Mitsubishi» Сборная Пензенской области стала третьей по итогам первенства ПФО по дзюдо
Мэр Пензы распорядился капитально отремонтировать дорогу до поселка Камыши-Хвощи Под Пензой мужчина вырвал ноутбук из рук прохожего и продал его на рынке
В Пензе полицейские вычислили серийного автовора Сергей Удальцов и Игорь Ассанов прибыли в Пензу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама