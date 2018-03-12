Мужчину, сгоревшего в иномарке в Пензенской области, убили выстрелом из ружья — СКР Криминал

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Мужчина, тело которого было обнаружено в сгоревшем автомобиле «Kia Sportage» в Неверкинском районе Пензенской области 10 марта, скончался вследствие убийства, совершенного в соседнем регионе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она пояснила, что в рамках выяснения причин возгорания автомобиля с трупом в салоне отрабатывались различные версии от неисправности иномарки до совершения преступления в отношении водителя.

«В ходе судебно-медицинского исследования тела погибшего, подвергшегося термическому воздействию, было зафиксировано огнестрельное ранение шеи», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в кратчайшие сроки была установлена причастность к убийству жителя Ульяновской области 1987 года рождения, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

«По данным следствия, вечером 10 марта 2018 года житель Павловского района Ульяновской области решил увидеться со своим знакомым, проживающим в соседнем селе. Созвонившись, молодые люди встретились недалеко от места жительства потерпевшего. Оба приехали к месту встречи на своих автомашинах. Поговорив на общие темы, обвиняемый начал предъявлять претензии потерпевшему по поводу того, что тот якобы постоянно информирует сотрудников полиции о происходящем в селе. На этой почве между мужчинами возник конфликт», — пояснила представитель следственного управления.

По ее словам, злоумышленник достал из своей машины «ВАЗ-2106» ружье и направил его в сторону знакомого, сидевшего за рулем своего «Kia Sportage».

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«Потерпевший, увидев ружье, сказал, что тот не выстрелит. В ответ на его слова мужчина нажал на курок», — сказала Татьяна Махницкая.

Она добавила, что затем обвиняемый вывез тело погибшего за пределы Ульяновской области на автомашине потерпевшего, а вблизи села Бикмурзино облил ее бензином и поджег.

«Пензенскими сотрудниками полиции мужчина был задержан в Ульяновской области и доставлен на территорию нашего региона для проведения с ним следственных действий. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила представитель ведомства.

После проведения неотложных следственных действий уголовное дело будет передано в управление СКР по Ульяновской области.