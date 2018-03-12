В Пензе вступил в силу приговор женщине, организовавшей похищение любовницы мужа Криминал

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор жителям Пензы Анне Брюхановой и Ивану Фатееву, которые признаны виновными в похищении человека.

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«По делу установлено, что Анна Брюханова, испытывавшая личную неприязнь к 29-летней любовнице своего супруга, 8 августа 2017 года обратилась к его родственнику Ивану Фатееву с предложением похитить соперницу, отвезти в лесной массив и принудить отказаться от общения и совместного проживания с ее мужем. Движимый родственными чувствами, с целью сохранения семьи Брюхановых, имеющих троих несовершеннолетних детей, он согласился», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Он пояснила, что мужчина в тот же день договорился о встрече с молодой женщиной под предлогом получения юридической консультации.

«Она села в автомобиль Ивана Фатеева на заднее сиденье, где уже находилась Анна Брюханова. По ее указанию он против воли потерпевшей начал движение автомобиля. После безуспешных попыток вколоть сопротивляющейся сопернице два шприца с успокоительным средством Анна Брюханова нанесла ей не менее четырех ударов ножом в грудную клетку и по верхним конечностям, а также укусила за ухо. Более часа соучастники преступления насильно удерживали потерпевшую в автомобиле, перемещаясь по улицам Пензы и заглушая ее крики громкой музыкой. Затем по указанию родственницы Иван Фатеев приехал в лесной массив в районе Саловки. Угрожая ножом, преступники повели свою жертву вглубь леса, поставили к дереву и связали ее руки сзади ствола платком. Анна Брюханова нанесла потерпевшей ножом еще не менее двух ударов в шею, после чего злоумышленники скрылись с места преступления», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, молодая женщина в ходе судебного заседания пояснила, что после ранения она притворилась мертвой.

«Когда преступники ушли, она смогла освободить руки, намотала на шею платок и, опасаясь возвращения злоумышленников, убежала вглубь леса. Затем она позвонила со своего мобильного телефона супругу женщины и сообщила примерное местонахождение. Около 22.00 он обнаружил ее и доставил в больницу», — сказала Светлана Артамонова.

Она добавила, что Анна Брюханова вину в совершении преступления не признала, пояснив, что хотела просто напугать соперницу, а Иван Фатеев признал частично.

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«С учетом личности осужденных, тяжести содеянного, положительных характеристик Анны Брюхановой, наличия у нее трех несовершеннолетних детей и беременности, а также других заслуживающих внимание обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания до достижения ее ребенком 14 лет. Ивану Фатееву судом назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей с каждого из осужденных», — пояснила старший помощник прокурора.

Светлана Артамонова отметила, что потерпевшая обжаловала приговор, настаивая на том, что действия подсудимых имели целью ее убийство, однако в соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, а жалобу — без удовлетворения.