После ДТП с полицейскими в Пензенской области возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено после ДТП, произошедшего в Спасском районе Пензенской области 4 марта, в результате которого пострадали три человека, в том числе двое сотрудников полиции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что предполагаемому виновнику предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.

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«По данным следствия, утром 4 марта мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной «Ford Focus», следовал по федеральной трассе М5 «Урал» в направлении Москвы. В границах Спасского района он увидел, что на обочине стоит служебный автомобиль «ВАЗ-211440», около него находятся два инспектора ДПС и еще один мужчина. Как оказалось, полицейские в тот момент занимались оформлением ранее произошедшего ДТП. Водитель автомашины «Ford Focus» не справился с управлением и совершил касательное столкновение с «ВАЗом», а затем — наезд на стоявших на обочине двоих инспекторов ДПС отделения МВД России по Спасскому району и мужчину», — пояснила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, одному полицейскому была причинена тупая травма живота и перелом ребер, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

«Второй полицейский получил травму головы, третий мужчина — ушибы», — отметила она.

Представитель следственного управления пояснила, что в настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.