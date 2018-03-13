В Пензе суд продлил арест Пчелинцеву, обвиняемому в участии в террористическом сообществе Криминал

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Судья Ленинского районного суда Пензы Светлана Шубина продлила до 18 июня срок содержания под стражей Дмитрия Пчелинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем».

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Во вторник, 13 марта, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на более мягкую — домашний арест.

В начале заседания прокурор и следователь выступили против присутствия журналистов и проведения фото- и видеосъемки.

Старший помощник прокурора Пензенской области Сергей Осколков, который попросил отказать в удовлетворении соответствующих ходатайств СМИ, пояснил, что в суде должны быть оглашены «сведения, составляющие следственную тайну».

Его поддержал следователь по особо важным делам следственного отдела управления ФСБ России по региону Валерий Токарев.

В итоге заседание прошло в закрытом режиме. Представители СМИ присутствовали только на оглашении постановления суда.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья Светлана Шубина сообщила, что 10 марта срок предварительного следствия по делу был продлен на три месяца — до 18 июня, в связи с чем следователь ходатайствовал о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до этой даты.

«Ходатайство мотивировано необходимостью проведения следственных процессуальных действий, а именно: получить заключение двух комплексных баллистических, двух комплексных психолого-лингвистических, комплексной психолого-психиатрической судебных экспертиз», — сказала она.

Судья добавила, что дополнительное время потребуется также на приобщение вещественных доказательств, допросы свидетелей, проверку показаний обвиняемых на месте совершения преступления и проведение очных ставок между ними.

«[Необходимо] предъявить [Арману] Сагынбаеву, [Дмитрию] Пчелинцеву, [Илье] Шакурскому, [Андрею] Чернову, [Егору] Зорину, [Василию] Куксову, Иванкину, Кулькову обвинение, осуществить следственные действия, связанные с окончанием предварительного расследования. Учитывая особую сложность уголовного дела, количество обвиняемых, объем подлежащей изучению информации, содержащейся на электронных носителях, сложность и длительность производства судебных экспертиз, закончить следствие по объективным причинам в указанный срок не представляется возможным», — констатировала Светлана Шубина.

С учетом этого, по ее словам, оснований для изменения меры пресечения не имеется.

«Он [Дмитрий Пчелинцев] обвиняется в совершении тяжкого преступления, [по версии следствия] является участником устойчивой преступной группы с высокой степенью конспирации, а также наличием огнестрельного оружия и боеприпасов. Находясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью. Также по делу не установлены иные возможные соучастники преступления и свидетели. Обвиняемые по уголовному делу знакомы между собой, в связи с чем, учитывая криминологическую характеристику личности Пчелинцева, находясь на свободе, он может оказать воздействие на указанных лиц и воспрепятствовать производству по уголовному делу. […] По месту жительства характеризуется отрицательно», — сказала судья.

После этого она зачитала постановление, согласно которому срок содержания Дмитрия Пчелинцева под стражей продлен на три месяца — до 18 июня, то есть в общей сложности до 7 месяцев 21 суток.

«Постановление может быть обжаловано в Пензенский областной суд в течение трех суток со дня вынесения», — добавила Светлана Шубина.

Комментируя ИА «PenzaNews» продление меры пресечения, адвокат Олег Зайцев пояснил, что позиция по возможному обжалованию постановления пока не согласована.

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По имеющейся информации, 18 октября 2017 года сотрудниками ФСБ России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем».

27 октября в порядке, предусмотренном ст. 91 и 92 УПК, задержанный Дмитрий Пчелинцев был допрошен в качестве подозреваемого.

На следующий день Ленинский районный суд Пензы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 27 декабря. Апелляционным постановлением Пензенского областного суда от 10 ноября этот срок был изменен — до 18 декабря.

29 ноября Дмитрию Пчелинцеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 205.4 УК РФ.

14 декабря Ленинский районный суд Пензы продлил срок содержания под стражей до 18 марта 2018 года, а 13 марта — до 18 июня.