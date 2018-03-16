Вынесен приговор по делу о подкупе при продаже акций «Комбината детского питания» Криминал

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал двоих мужчин — жителей Перми и Москвы — виновными в коммерческом подкупе и посредничестве соответственно в ходе торгов по продаже акций зареченского АО «Комбинат детского питания».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, мужчина из Перми 1984 года рождения решил создать такие условия, при которых лица, заявившиеся на аукцион, откажутся от участия в торгах и акции можно будет приобрести по минимальной стоимости.

«27 января 2018 года злоумышленник и представитель второго участника аукциона встретились в гостинице Пензы с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью города Заречного, заявившегося на участие в торгах. В ходе встречи виновный предложил последнему за денежное вознаграждение в размере 1 млн. 150 тыс. рублей отказаться от участия в аукционе и содействовать тому, чтобы еще один участник аукциона — его знакомый также — не явился на торги», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что директор организации согласился, однако затем написал заявление в полицию.

Татьяна Махницкая отметила, что деньги ему по просьбе подельника передал житель Москвы 1987 года рождения после того, как получил информацию о желаемом результате аукциона.

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«В результате коммерческого подкупа виновные лица создали условия для победы в аукционе жителя Москвы, не осведомленного о преступном умысле его представителя, который по итогам торгов приобрел комбинат по минимальной стоимости — за 15 млн. 750 тыс. рублей», — уточнила представитель следственного комитета, добавив, что изначально бизнесмен готов был потратить до 23 млн. рублей.

По ее словам, суд назначил жителю Перми назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн. 150 тыс. рублей, москвичу — в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы и штрафа в таком же размере.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

«Комбинат детского питания» был создан в Заречном Пензенской области в 1996 году как муниципальное предприятие. Единственное юридическое лицо в городе, выполняющее социальный заказ администрации ЗАТО по организации бесплатного питания детей первого и второго года жизни специализированными молочными продуктами.

С 2015 года директором «КДП» является Наталья Токарева.

В последние годы комбинат существенно обновил ассортимент продукции. Было освоено производство натурального сливочного масла, десертов и йогуртов. Закуплено новое оборудование. Запущен бренд «Лелея».

С 13 июня 2017 года МП «Комбинат детского питания» реорганизовано путем преобразования в акционерное общество.