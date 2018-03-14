В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконном оформлении земли у «Родины» Криминал

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Приговор заместителю начальника отдела по городу Заречному регионального управления Росреестра, незаконно зарегистрировавшей право собственности на земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. метров в историческом центре Пензы рыночной стоимостью 14,6 млн. рублей, вступил в законную силу.

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Согласно материалам дела, преступление было совершено 5 февраля 2016 года — сотрудница ведомства внесла в соответствующий реестр запись о государственной регистрации права собственности предпринимательницы на земельный участок для размещения пневматического тира на улице Белинского — неподалеку от бывшего кинотеатра «Родина».

«Из показаний представителя администрации Пензы следует, что в мэрию обращалась индивидуальный предприниматель с заявлением о предоставлении ей в собственность земельного участка, но женщине было отказано, поскольку решением гордумы от 2007 года он был включен в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения, следовательно, не подлежал приватизации и отчуждению. В 1984 году земельный участок был предоставлен пензенскому городскому комитету «ДОСААФ» в бессрочное и бесплатное пользование для размещения тира. В последующем «ДОСААФ» был преобразован в объединенный совет ОСТО Пензы», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что за данным земельным участком какой-либо собственник не числится, но на основании федерального закона администрация Пензы имеет право им распоряжаться.

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«Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что сотрудница Росреестра должна была убедиться в принадлежности заявителю объекта недвижимости. Однако в собственности женщины, согласно договору купли-продажи, находилось только здание тира, приобретенное на аукционе», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, участок был оформлен в собственность.

Пресс-секретарь напомнила, что виновной был назначен штраф в 30 тыс. рублей, а также суд вынес частное постановление, которым обратил внимание руководителя управления Росреестра по Пензенской области на недостатки в работе зареченского отдела и обязал устранить их.

«Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу, а руководитель ведомства — жалобу на частное постановление. Однако судебная коллегия по уголовным делам облсуда оставила без удовлетворения», — сказала она.