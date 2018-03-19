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Житель Заречного госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с собутыльником

11:19 | 19.03.2018 | Криминал

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Заречный, 19 марта 2018. PenzaNews. 54-летний житель Заречного Пензенской области, который был доставлен в местную больницу из подъезда дома на улице Комсомольской с ножевым ранением, госпитализирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Заречного госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с собутыльником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При проверке установлено, что в квартире дома по улице Комсомольской в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры пострадавшего ударил ножом 56-летний хозяин жилища, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — сказали в полиции.

В ведомстве отметили, что подозреваемый дал признательные показания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
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