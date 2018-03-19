В Пензе передано в суд дело в отношении группы наркосбытчиков Криминал

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Материалы уголовного дела по обвинению 11 человек в незаконном сбыте наркотиков на территории Пензы направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в апреле 2017 года в Пензу приехала жительница Уфы 1994 года рождения, которая ранее на протяжении года занималась противоправной деятельностью в ряде субъектов РФ. В Пензу девушка прибыла с грудным ребенком, чтобы выполнять функции оптового закладчика. Следуя указаниям не установленного следствием лица, с которым она связывалась через интернет, обвиняемая забирала из тайников в Пензе крупные партии синтетических наркотиков. В арендованной квартире она фасовала их на более мелкие, которые затем помещала в оборудованные ею тайники. Адреса закладок и фотографии с помощью мобильных средств связи она отправляла руководителю группы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленница «работала» вахтовым методом, периодически уезжая в Уфу.

«В одну из таких поездок женщина предложила знакомому помочь ей с делами в Пензе, не раскрывая характер своей деятельности. Приятель согласился. Впоследствии он узнал, что девушка занимается сбытом наркотиков, однако от своего обещания помощи не отказался и стал оказывать содействие в доставке наркотиков на съемную квартиру и их фасовке. Впоследствии злоумышленница пригласила еще одного знакомого приехать в Пензенскую область для незаконной деятельности», — сказали в полиции, добавив, что он начал выполнять функции закладчика.

В УМВД уточнили, что остальные участники группы постоянно проживали в Пензе.

«Возраст злоумышленников — от 18 до 50 лет, причем трое из них имеют на иждивении несовершеннолетних детей», — пояснили в управлении.

В пресс-службе сообщили, что предполагаемые участники группы были задержаны в течение 1,5 месяцев.

«Им грозит до 20 лет лишения свободы», — сказали в ведомстве.