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Экс-руководителю «Белинской птицефабрики» назначен штраф в 200 тыс. рублей

12:50 | 20.03.2018 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей назначено в Пензенской области бывшему гендиректору ООО «Белинская птицефабрика», который признан судом виновным в сокрытии денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Экс-руководителю «Белинской птицефабрики» назначен штраф в 200 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что генеральный директор ООО «Белинская птицефабрика» с февраля по ноябрь 2016 года, зная о наличии задолженности по налогам и имея реальную возможность погасить ее, сокрыл денежные средства организации в сумме более 8 млн. 700 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что данная сумма считается крупным размером.

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«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.

Согласно данным, размещенным на сайте Белинского районного суда, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», признан бывший руководитель птицефабрики Владимир Швец.

Решением Арбитражного районного суда Пензенской области от 24 ноября 2016 года ООО «Белинская птицефабрика» признано несостоятельным (банкротом). В отношении организации открыто конкурсное производство.
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