В Пензе вступил в силу приговор экс-директору «Зенита» Виктору Смагину Спорт

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Приговор бывшему директору МАУ «Футбольный клуб «Зенит» города Пензы Виктору Смагину, в соответствии с которым он оштрафован на 220 тыс. рублей за уклонение от уплаты недоимки по налогам, вступил в законную силу в пятницу, 16 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

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Он пояснил, что Виктор Смагин был единственным должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в возглавляемой организации.

«В силу занимаемой должности он заведомо знал, что у учреждения имеется недоимка по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную систему РФ по состоянию на 13 февраля 2017 года на общую сумму более 24,5 млн. рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, желая поддержать работоспособность футбольного клуба «Зенит» и получить свободные денежные средства для их использования на текущие нужды, Виктор Смагин производил с контрагентом расчеты, минуя счета МАУ.

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«В связи с этим оплата текущей финансово-хозяйственной деятельности клуба, например, за проживание, питание и транспорт спортсменам, предоставление зала; задолженности за коммунальные платежи; прохождение спортивной диагностики и закупку медикаментов; организационных взносов за соревнования; игровой формы и так далее, была произведена путем перечисления денежных средств на расчетные счета третьих лиц — кредиторов МАУ «ФК «Зенит», минуя расчетные счета и кассу организации, на общую сумму 6,4 млн. рублей», — сказал представитель суда, уточнив, что преступление было совершено в период с 13 февраля по 28 июля 2017 года.

Он добавил, что подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, и дело было рассмотрено в особом порядке.

«Приговор не был обжалован и вступил в законную силу. Штраф осужденным погашен в полном объеме», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Смагин освободил должность руководителя МАУ «Футбольный клуб «Зенит» города Пензы в июле 2017 года. На этом посту его сменил Дмитрий Сергеев.