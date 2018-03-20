Следствие восстановило картину похищения девочки в Пензе Криминал

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Детали подготовки похищения полуторагодовалой девочки, совершенного в Пензе осенью 2017 года, обнародованы в связи с завершением расследования уголовного дела и его передачей в суд.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием установлено, что девочка проживала с отцом практически с рождения. Ее мать ушла из семьи и длительное время не навещала дочь. Женщина вновь вышла замуж, и в ноябре 2017 года решила забрать ребенка себе. С этой идеей она обратилась к своему новому супругу 1981 года рождения. Тот согласился и предложил своему знакомому 1982 года рождения совершить совместно похищение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что обвиняемый передал подельнику вознаграждение в виде ноутбука и домашнего кинотеатра.

«С целью реализации преступного плана утром 21 ноября обвиняемые прибыли к дому, где девочка на тот момент проживала с отцом и бабушкой. Убедившись, что отец ребенка ушел на работу, они проследовали к входной двери, где один из злоумышленников постучал во входную дверь и представился бабушке девочки почтальоном, доставившим заказное письмо. После того, как женщина с ребенком на руках открыла дверь, он с силой толкнул ее, брызнул из газового баллончика в лицо и выхватил девочку из рук бабушки. Затем злоумышленник передал ребенка матери, которая также находилась на месте преступления», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

Похищенная в Пензе девочка найдена в Оренбургской области

Представитель следственного управления добавила, что мужчинам пытался помешать сосед потерпевшей, однако ему это не удалось — ему в лицо также распылили содержимое газового баллончика.

«Впоследствии девочка вместе с матерью была перевезена обвиняемыми в поселок Первомайский Оренбургской области», — напомнила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в настоящее время девочка по-прежнему живет с отцом и бабушкой, а мать лишена в отношении нее родительских прав.

«Обвиняемые на протяжении всего периода следствия по решению суда находились под стражей», — отметила собеседница агентства.