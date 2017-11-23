Похищенная в Пензе девочка найдена в Оренбургской области Криминал

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Похищенная в Пензе 1,5-годовалая девочка находится вместе с матерью в одном из населенных пунктов Оренбургской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Принимаются меры по доставлению матери и ребенка в Пензу для проведения с женщиной необходимых следственных действий. С участием органов опеки и попечительства несовершеннолетних будет решен вопрос о дальнейшем месте проживания ребенка», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, и всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», продолжается.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1,5-годовалая девочка, которая с мая 2017 года проживала с отцом и бабушкой, была похищена в Пензе утром 21 ноября.

По данным следствия, злоумышленник под предлогом передачи телеграммы попросил пустить его в дом. Бабушка, державшая ребенка на руках, поверила ему и открыла дверь. Мужчина брызнул ей в глаза газом из баллончика, отобрал девочку и скрылся. В момент похищения рядом с домом находилась мать малолетней.

В следственном управлении СКР по Пензенской области сообщили, что к совершению преступления могут быть причастны мать девочки, а также ее нынешний супруг.