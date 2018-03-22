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В Пензенской области мужчина осужден за развратные действия в отношении 16-летней девушки

09:10 | 22.03.2018 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде обязательных работ сроком 320 часов назначено молодому мужчине, который осужден в Наровчатском районе Пензенской области за развратные действия в отношении несовершеннолетней знакомой.

В Пензенской области мужчина осужден за развратные действия в отношении 16-летней девушки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В декабре 2017 года молодой человек, встречаясь с не достигшей 16-летнего возраста девушкой, дважды совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия, направленные на удовлетворение своих сексуальных потребностей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он отметил, что вину в инкриминируемом преступлении молодой человек признал полностью.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.
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