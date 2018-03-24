EN
19:06:22 Суббота, 24 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
Фоторепортаж Голосование за проекты благоустройства в рамках программы по формированию комфортной среды. Пенза, 23 марта 2018 г.

В Пензе охваченный яростью нетрезвый подросток разбил голову собутыльнику

10:15 | 24.03.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено в Пензе несовершеннолетнему юноше 2000 года рождения, который разбил голову собутыльнику.

В Пензе охваченный яростью нетрезвый подросток разбил голову собутыльнику

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 19 марта подросток находился в квартире знакомого на улице Карьерной в Пензе, где компания из нескольких мужчин и женщины распивала спиртное. В ходе общения между несовершеннолетним и одним из гостей 1980 года рождения возник спор. В результате словесной перебранки потерпевший сказал обвиняемому, что может ударить его, но не будет этого делать, поскольку тому не исполнилось 18 лет. В ответ подросток первым нанес удар потерпевшему рукой по лицу, но на этом он не остановился», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Читайте также

В Пензе мужчина приговорен к 13 годам колонии за развратные действия вблизи школ

Она пояснила, что злоумышленник сначала ударил по голове мужчины небольшим деревянным столиком, после чего в ход пошли электрическая плитка и молоток, попавшиеся ему под руку.

«В момент совершения преступления в комнате находились еще двое мужчин — один спал, а второй, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не пытался остановить несовершеннолетнего», — добавила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, на шум из соседней комнаты пришли хозяева квартиры, вскоре была вызвана скорая помощь, и потерпевшего с открытой черепно-мозговой травмой доставили в пензенскую больницу, где он проходит лечение.

«Судом в отношении юноши избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следует отметить, что подросток состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с тем, что ранее был неоднократно замечен в употреблении спиртных напитков», — уточнила представитель следственного управления.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе КПРФ, ЛКСМ и «Левый фронт» выразили несогласие с результатами выборов Мэр Пензы пригрозил «Т Плюс» штрафами
В Пензе серийный вор задержан за кражи одежды из магазинов Группа чиновников во главе с мэром прогулялась по центру Пензы, где убирают снег
В Пензе активизированы работы по вывозу снега и прочистке ливневой канализации Под Пензой водителя такси заподозрили в краже забытого пассажиркой кошелька
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама