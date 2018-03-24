В Пензе охваченный яростью нетрезвый подросток разбил голову собутыльнику Криминал

Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено в Пензе несовершеннолетнему юноше 2000 года рождения, который разбил голову собутыльнику.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 19 марта подросток находился в квартире знакомого на улице Карьерной в Пензе, где компания из нескольких мужчин и женщины распивала спиртное. В ходе общения между несовершеннолетним и одним из гостей 1980 года рождения возник спор. В результате словесной перебранки потерпевший сказал обвиняемому, что может ударить его, но не будет этого делать, поскольку тому не исполнилось 18 лет. В ответ подросток первым нанес удар потерпевшему рукой по лицу, но на этом он не остановился», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она пояснила, что злоумышленник сначала ударил по голове мужчины небольшим деревянным столиком, после чего в ход пошли электрическая плитка и молоток, попавшиеся ему под руку.

«В момент совершения преступления в комнате находились еще двое мужчин — один спал, а второй, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не пытался остановить несовершеннолетнего», — добавила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, на шум из соседней комнаты пришли хозяева квартиры, вскоре была вызвана скорая помощь, и потерпевшего с открытой черепно-мозговой травмой доставили в пензенскую больницу, где он проходит лечение.

«Судом в отношении юноши избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следует отметить, что подросток состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с тем, что ранее был неоднократно замечен в употреблении спиртных напитков», — уточнила представитель следственного управления.