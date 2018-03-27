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Под Пензой молодую пару будут судить за покушение на сбыт наркотиков

08:25 | 27.03.2018 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Несовершеннолетняя девушка 2000 года рождения и мужчина 1997 года рождения предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в Пензенской области.

Под Пензой молодую пару будут судить за покушение на сбыт наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в период с августа по ноябрь 2017 года молодой человек и его несовершеннолетняя девушка вступили в преступный сговор с неустановленным следствием лицом. В результате переписки в интернете они за денежное вознаграждение согласились участвовать в совместной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Не установленное следствием лицо организовало доставку на территорию региона чуть более 1 кг наркотического средства, что является особо крупным размером, поместив его в тайники на территории Пензенского района», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что 3 ноября 2017 года молодые люди получили информацию о расположении тайников, обнаружили вещество и перенесли его в иномарку мужчины.

«Наркотик они в дальнейшем должны были расфасовать, а затем оборудовать тайники с закладками для их дальнейшей реализации неопределенному кругу лиц на территории города и области. Однако молодые люди не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку их автомашина была остановлена сотрудниками ДПС. Наркотическое средство обнаружено и изъято сотрудниками отдела МВД России по Пензенскому району и УНК УМВД России по Пензенской области в ходе осмотра автомобиля», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что молодой мужчина заключен под стражу.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.
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