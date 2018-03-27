В отношении руководителя «Квадратного метра» возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов возбуждено в Пензенской области в отношении генерального директора ООО «Квадратный метр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что генеральный директор этой строительной организации, находящейся в Вадинском районе, путем включения в налоговые декларации по НДС и другие документы заведомо ложных сведений умышленно не исчислил и не уплатил в бюджетную систему России налог на добавленную стоимость за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года включительно в общей сумме более 6,2 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что это считается крупным размером.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Вадинского района», — добавила Светлана Артамонова.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Квадратный метр» было создано в 2010 году. Организация находится в селе Вадинск Пензенской области. В качестве генерального директора и учредителя числится Алексей Мясоедов.

Основным видом деятельности фирмы является строительство жилых и нежилых зданий.