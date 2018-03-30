В Пензе вынесен приговор кассиру банка, присвоившему около 100 млн. рублей Криминал

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. 39-летний житель Пензы, который с февраля 2015 года по 8 декабря 2016 года в период работы заведующим кассы операционного офиса филиала банка ВТБ похитил около 100 млн. рублей, приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что злоумышленник признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

«Имея свободный доступ к месту хранения денежных средств и располагая информацией о недостатках в системе внутреннего контроля, мужчина при пересчете поступивших в банк наличных денежных средств для их последующего размещения в хранилище заменял некоторые купюры номиналом 5 тыс. рублей на банкноты достоинством 1 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства, добавив, что часть вверенных ему денег он таким образом присвоил.

По словам Светланы Артамоновой, с целью сокрытия следов преступления злоумышленник формировал пачки из купюр с указанием на них не соответствующих действительности сведений, складывал их по 10 штук, заверял оттиском персонального штампа и личной подписью, после чего упаковывал в вакуумную упаковку, снабженную идентификационным номером сотрудника кассы.

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Она отметила, что работник банка, зная о проведении полугодовой ревизии наличных, попытался скрыть недостачу, однако не сумел этого сделать.

«Общая сумма недостачи составила 96,4 млн. рублей», — уточнила старший помощник прокурора.

Светлана Артамонова сообщила, что мужчина с предъявленным обвинением не согласился, сославшись на ранее выявленную им недостачу, о которой он якобы побоялся сказать руководству.

По ее словам, исковые требования банка о взыскании с осужденного материального ущерба удовлетворены в размере 96,4 млн. рублей, а дело в части хищения из сейфа банкомата 2 млн. рублей прекращено в связи с отказом гособвинителя от этого обвинения.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировала она.