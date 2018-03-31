Задушившего жену пензенца предлагается направить на принудительное лечение Криминал

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по факту совершения 60-летним жителем Пензы общественно опасного деяния, подпадающего под действие ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием установлено, что рано утром 11 января 2018 года мужчина, находясь в квартире по месту жительства в Первомайском районе Пензы в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и подошел к нетрезвой супруге, лежавшей на полу. Он начал сдавливать шею потерпевшей руками, лишая ее возможности свободно дышать. Кроме того, имевшимся при себе ножом мужчина причинил ей колото-резаное ранение левой щеки и резаную рану языка, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что женщина скончалась от механической асфиксии.

«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — отметила Татьяна Махницкая.