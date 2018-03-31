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Задушившего жену пензенца предлагается направить на принудительное лечение

10:23 | 31.03.2018 | Криминал

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Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по факту совершения 60-летним жителем Пензы общественно опасного деяния, подпадающего под действие ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Задушившего жену пензенца предлагается направить на принудительное лечение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием установлено, что рано утром 11 января 2018 года мужчина, находясь в квартире по месту жительства в Первомайском районе Пензы в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и подошел к нетрезвой супруге, лежавшей на полу. Он начал сдавливать шею потерпевшей руками, лишая ее возможности свободно дышать. Кроме того, имевшимся при себе ножом мужчина причинил ей колото-резаное ранение левой щеки и резаную рану языка, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что женщина скончалась от механической асфиксии.

«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — отметила Татьяна Махницкая.
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