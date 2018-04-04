В Заречном будут судить мужчину за смерть знакомого в результате драки Криминал

Заречный, 4 апреля 2018. PenzaNews. 30-летний житель Заречного Пензенской области предстанет перед судом за причинение в ходе драки тяжкого вреда здоровью знакомого, который впоследствии скончался.

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«По данным следствия, вечером 19 января 2018 года обвиняемый вместе с сожительницей пришел в гости к ее сестре, проживающей на улице Комсомольской в Заречном. Женщина в квартире находилась вместе со своим сожителем. В процессе распития спиртного между владелицей квартиры и ее возлюбленным возник конфликт, в который вмешался гость. В результате мужчины начали выяснять между собой отношения, словесная перебранка переросла в драку», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что мужчины решили продолжить ссору на улице.

«Гость при выходе из квартиры прихватил с собой кухонный нож. На улице мужчины пообщались, конфликт между ними, казалось бы, был исчерпан, и они решили подняться обратно в квартиру. В этот момент, со слов обвиняемого, оппонент нанес ему удар рукой по голове, затем они друг за другом забежали в подъезд. Злоумышленник достал из кармана кухонный нож и нанес им не менее четырех ударов по телу и левой руке потерпевшего. Нож при этом сломался. От полученных ранений мужчина упал на пол, ударившись головой, а нападавший еще не менее шести раз ударил его ногами по голове и рукам», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина 1978 года рождения скончался на следующий день, 20 января, в медсанчасти №59 Заречного от проникающей колото-резаной раны живота с повреждением внутренних органов, осложнившейся массивной кровопотерей.

«Злоумышленник был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.