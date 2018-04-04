В Пензенской области депутата будут судить по трем статьям УК Криминал

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Депутат комитета местного самоуправления Лопатинского сельсовета Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ — ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«Следствием установлено, что с января 2015 года по декабрь 2017 года обвиняемый, занимая должность директора одного из муниципальных унитарных предприятий, зная о необходимости получения лицензии на предоставление недр в пользование и осознавая, что данного разрешительного документа у МУПа не имеется, организовал незаконное осуществление предпринимательской деятельности по распределению и добыче водных ресурсов из подземных источников. Данные услуги предприятие предоставляло как юридическим, так и физическим лицам на территории Лопатинского сельсовета», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Представитель ведомства уточнила, что от незаконной деятельности был получен доход в сумме 6,8 млн. рублей.

«Он же в январе и июле 2016 года, а также в июле 2017 года трижды давал незаконные устные указания экономисту МУПа по увеличению своего должностного оклада. При этом, согласно уставу предприятия, директор может определять структуру и штатное расписание, формы и систему оплаты труда работников по согласованию с администрацией Лопатинского сельсовета, являющейся его работодателем. Обвиняемым же должностной оклад был трижды увеличен в одностороннем порядке», — пояснила собеседница агентства, отметив, что мужчине было начислено более 145 тыс. рублей.

Татьяна Махницкая добавила, что также депутату вменяется два эпизода мошенничества.

«В декабре 2015 года директор МУПа, не получив согласие работодателя, дал незаконное указание работнику отдела кадров составить приказ, согласно которому ему было установлено материальное вознаграждение на лечение к отпуску в размере двух должностных окладов. Ему необоснованно было выплачено чуть более 20 тыс. рублей», — сказала представитель следственного управления.

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По ее словам, в июне 2017 года, по версии следствия, злоумышленник получил от мастера 15 тыс. рублей на покупку полиэтиленовых труб.

«1 июля он приобрел в Пензе 30 метров труб на общую сумму 10,5 тыс. рублей. При этом неустановленным следствием лицом по просьбе обвиняемого были изготовлены и переданы ему отчетные документы, согласно которым стоимость приобретенных труб составила 15 тыс. рублей. Таким образом, директором МУПа было незаконно получено 4,5 тыс. рублей, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению», — пояснила Татьяна Махницкая.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет о бывшем директоре МУП «Коммунальщик» Николае Учкине, избранном в 2014 году депутатом комитета местного самоуправления Лопатинского сельсовета второго созыва по округу №10 от партии «Единая Россия».