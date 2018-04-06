Суд прекратил дело в отношении бывшего замглавы администрации Тамалы Криминал

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации рабочего поселка Тамала Пензенской области Александра Пыльцова.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, чиновник, исполняя обязанности главы администрации, злоупотребил должностными полномочиями с целью незаконного освобождения местного жителя от уголовного наказания.

«15 августа 2017 года, зная о том, что осужденный 1997 года рождения трудится в одном из обществ с ограниченной ответственностью и не имеет возможности в рабочее время отбывать наказание по приговору мирового судьи по ст. 264.1 УК РФ [«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»] в виде 200 часов обязательных работ, договорился с директором данной фирмы о том, чтобы его сотрудник фактически не отбывал наказание. При этом осужденный должен был окосить неразмежеванный участок площадью 10 га, относящийся к зоне жилой застройки», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина производил данные работы ежедневно в период с 12 по 25 августа, затратив на это не более 50 часов, а и.о. главы администрации Тамалы собственноручно заполнил и подписал табели учета отработанного времени, согласно которым тот якобы трудился с 15 августа по 23 октября.

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«Табели с внесенными в них заведомо ложными сведениями чиновник передал инспектору каменского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области, введя его тем самым в заблуждение», — сказала Татьяна Махницкая, отметив, что после этого осужденный был снят с учета.

По ее словам, бывший заместитель главы администрации Тамалы полностью признал вину, а также обратился с ходатайством о прекращении дела и назначении меры уголовно-правового характера.

«Ему назначен судебный штраф в размере 20 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — уточнила представитель следственного управления.