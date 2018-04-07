В Пензе с начала года возбуждено 22 уголовных дела о фиктивной регистрации иностранцев Криминал

Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. 22 уголовных дела о фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства возбуждено в Пензе с начала 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве отметили, что в рамках оперативно-профилактических операций «Нелегальный мигрант» и «Жилой сектор» были проверены 800 иностранцев.

«По результатам проведенных мероприятий выявлено 40 правонарушений», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что 20 из них связаны с нарушением правил въезда и пребывания на территории страны, еще столько же с отсутствием документов, подтверждающих право на пребывание в России или с уклонением от выезда за пределы РФ.