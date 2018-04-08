В Пензе бывший работник СТО подозревается в угоне «ГАЗели» Криминал

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. 31-летний мужчина подозревается в угоне автомобиля «ГАЗель», находящегося на ремонте на станции техобслуживания на улице Металлистов в Пензе, работу на которой он потерял незадолго до преступления.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий проверили на причастность к совершению преступления действующих и бывших работников станции техобслуживания и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Его допросили в качестве подозреваемого, он признался в содеянном», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что злоумышленник некоторое время неофициально трудился на станции техобслуживания, однако потерял работу за несколько дней до инцидента из-за пристрастия к спиртным напиткам.

«Накануне преступления мужчина на протяжении всего дня употреблял алкоголь и в ночное время отправился в магазин, чтобы приобрести горячительное. Однако денег при себе у него было, и злоумышленник отправился на бывшее место работы, так как знал, что один из работников станции употребляет спиртные напитки в помещении СТО», — уточнили в управлении.

В пресс-службе пояснили, что потерявшему работу пензенцу удалось беспрепятственно пройти на территорию станции, так как вахтер, находившаяся на дежурстве, не знала о его увольнении.

«В условном месте злоумышленник взял ключ от бокса и открыл дверь. Спиртного в гараже он не обнаружил. Заметив ключи от автомобиля «ГАЗель», подозреваемый решил угнать машину, чтобы на ней вернуться обратно. Транспортное средство он оставил возле дома по месту жительства и отправился спать. Возбуждено уголовное дело», — отметили в полиции.