EN
15:30:53 Воскресенье, 8 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе бывший работник СТО подозревается в угоне «ГАЗели»

10:41 | 08.04.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. 31-летний мужчина подозревается в угоне автомобиля «ГАЗель», находящегося на ремонте на станции техобслуживания на улице Металлистов в Пензе, работу на которой он потерял незадолго до преступления.

В Пензе бывший работник СТО подозревается в угоне «ГАЗели»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий проверили на причастность к совершению преступления действующих и бывших работников станции техобслуживания и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Его допросили в качестве подозреваемого, он признался в содеянном», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что злоумышленник некоторое время неофициально трудился на станции техобслуживания, однако потерял работу за несколько дней до инцидента из-за пристрастия к спиртным напиткам.

«Накануне преступления мужчина на протяжении всего дня употреблял алкоголь и в ночное время отправился в магазин, чтобы приобрести горячительное. Однако денег при себе у него было, и злоумышленник отправился на бывшее место работы, так как знал, что один из работников станции употребляет спиртные напитки в помещении СТО», — уточнили в управлении.

В пресс-службе пояснили, что потерявшему работу пензенцу удалось беспрепятственно пройти на территорию станции, так как вахтер, находившаяся на дежурстве, не знала о его увольнении.

«В условном месте злоумышленник взял ключ от бокса и открыл дверь. Спиртного в гараже он не обнаружил. Заметив ключи от автомобиля «ГАЗель», подозреваемый решил угнать машину, чтобы на ней вернуться обратно. Транспортное средство он оставил возле дома по месту жительства и отправился спать. Возбуждено уголовное дело», — отметили в полиции.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
На реке Ардым в Пензе образовался затор В Пензенском районе мужчина лишился свыше 40 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка»
Митрополит Серафим обратился к жителям Пензенской области с пасхальным посланием В дар пензенскому «Музею русских экспедиций» переданы журналы, выпущенные 90 лет назад
В Пензе начали откачивать воду от дома, который затопило из-за зацементированной трубы Виктор Кувайцев поздравил православных жителей Пензы с Пасхой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама