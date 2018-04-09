EN
17:32:31 Понедельник, 9 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура указала полиции на нарушения при расследовании наркопреступлений

10:24 | 09.04.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили существенные нарушения в деятельности органов внутренних дел, допущенные при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе прокуратура указала полиции на нарушения при расследовании наркопреступлений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве примера она привела тот факт, что в 2017 году было открыто 25 уголовных дел о наркопреступлениях после того, как прокуроры отменили незаконные решения об отказе в их возбуждении.

«За тот же период времени прокурорами отменено более 110 постановлений о приостановлении предварительного следствия по уголовным делам в указанной сфере в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Выявлено два факта излишней уголовной-правовой регистрации сообщений о преступлениях, а также 10 случаев укрытия сотрудниками органов внутренних дел от учета наркопреступлений путем невыделения материалов уголовных дел в отношении сбытчиков наркотиков», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что с целью устранения нарушений руководству УМВД России по Пензенской области было внесено представление.

«По итогам его рассмотрения три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению выявленных нарушений», — пояснила она.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
«Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка В Пензе интересующегося криптовалютой мужчину обманули на 100 тыс. рублей
В Пензе ветераны просят вернуть парку «Олимпийский» название «Комсомольский» «Дамате» заинтересована во внедрении инновационных технологий — Станислав Варич
В Наровчатском районе прорвало плотину Иван Белозерцев предложил закладывать в бюджете деньги на арт-объекты
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама