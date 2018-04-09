В Пензе прокуратура указала полиции на нарушения при расследовании наркопреступлений Криминал

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили существенные нарушения в деятельности органов внутренних дел, допущенные при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве примера она привела тот факт, что в 2017 году было открыто 25 уголовных дел о наркопреступлениях после того, как прокуроры отменили незаконные решения об отказе в их возбуждении.

«За тот же период времени прокурорами отменено более 110 постановлений о приостановлении предварительного следствия по уголовным делам в указанной сфере в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Выявлено два факта излишней уголовной-правовой регистрации сообщений о преступлениях, а также 10 случаев укрытия сотрудниками органов внутренних дел от учета наркопреступлений путем невыделения материалов уголовных дел в отношении сбытчиков наркотиков», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что с целью устранения нарушений руководству УМВД России по Пензенской области было внесено представление.

«По итогам его рассмотрения три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению выявленных нарушений», — пояснила она.