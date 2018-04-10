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Под Кузнецком предприниматель лишился 20 тыс. рублей, пытаясь отправить груз в Альметьевск

09:14 | 10.04.2018 | Криминал

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Кузнецк, 10 апреля 2018. PenzaNews. Предприниматель лишился 20 тыс. рублей, став жертвой мошенничества с перевозкой груза в Татарстан, в Кузнецком районе Пензенской области.

Под Кузнецком предприниматель лишился 20 тыс. рублей, пытаясь отправить груз в Альметьевск. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На одном из сайтов он разместил объявление о поиске попутного транспорта для доставки заготовок изделий из дерева в город Альметьевск. Через некоторое время мужчина получил отзыв на объявление и позвонил на номер неизвестного, с которым договорился об оказании услуг по перевозке груза», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что, когда к предпринимателю подъехал грузовой автомобиль, он через онлайн-банк перечислил злоумышленнику 20 тыс. рублей.

«Однако в дальнейшем после беседы с водителем мужчина выяснил, что незнакомец его обманул, а его телефон оказался отключен. По факту мошенничества проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.
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