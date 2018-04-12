В Пензе уголовное дело возбуждено из-за сговора дорожников при ремонте на 1,4 млрд. рублей Криминал

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» по признакам картельного сговора между ООО «ССК «ДорМостАэро», ООО «Волга-Проект» и ООО «НПО «Авангард» при участии в аукционах, проводимых муниципальным казенным учреждением «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и ФКУ «Поволжуправтодор», предметом которых являлись ремонт и обслуживание автодорог на общую сумму свыше 1 млрд. 380 млн. рублей.

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«Подача заявок и ценовых предложений от них происходила с одного IP-адреса, а файлы — электронные документы, содержащие первые части заявок, созданы одним автором. Это свидетельствует о неслучайности подобных действий и наличии возможного информационного обмена между организациями во время проведения конкурсных процедур», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в 2017 году управление ФАС России по Пензенской области признало юридических лиц, заключивших и участвовавших в соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах, нарушившими законодательство о защите конкуренции, им были выданы предписания.