В Пензе за взятку задержан главный врач онкодиспансера — источник Криминал

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил осведомленный источник.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается пензенское управление СКР», — сказал он.

Размер взятки, а также какие-либо другие подробности задержания главврача онкодиспансера собеседник агентства не уточнил.

В свою очередь старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая не подтвердила, но и не опровергла ИА «PenzaNews» информацию о возбужденном уголовном деле.

По имеющимся сведениям, на предстоящую субботу, 14 апреля, запланирован визит губернатора Ивана Белозерцева в пензенский онкодиспансер.

Ранее стало известно о том, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», возбуждено в отношении заместителя заведующего аптекой пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.