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СРОЧНО Главврач онкодиспансера Пензы задержан за взятку в 1 млн. рублей — СКР

В Пензе за взятку задержан главный врач онкодиспансера — источник

17:49 | 13.04.2018 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил осведомленный источник.

В Пензе за взятку задержан главный врач онкодиспансера — источник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается пензенское управление СКР», — сказал он.

Размер взятки, а также какие-либо другие подробности задержания главврача онкодиспансера собеседник агентства не уточнил.

В свою очередь старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая не подтвердила, но и не опровергла ИА «PenzaNews» информацию о возбужденном уголовном деле.

По имеющимся сведениям, на предстоящую субботу, 14 апреля, запланирован визит губернатора Ивана Белозерцева в пензенский онкодиспансер.

Ранее стало известно о том, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», возбуждено в отношении заместителя заведующего аптекой пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

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