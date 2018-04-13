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СРОЧНО Главврач онкодиспансера Пензы задержан за взятку в 1 млн. рублей — СКР

Главврач онкодиспансера Пензы задержан за взятку в 1 млн. рублей — СКР

18:38 | 13.04.2018 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области на основании результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ РФ возбудил в отношении главврача онкодиспансера Виталия Серебрякова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Главврач онкодиспансера Пензы задержан за взятку в 1 млн. рублей — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 13 апреля 2018 года главный врач лечебного учреждения получил взятку в сумме более 1 млн. рублей, переданную должностному лицу одним из юридических лиц. Незаконное вознаграждение в особо крупном размере получено подозреваемым за совершение им в пользу данной организации действий, входящих в его полномочия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Биография

Серебряков Виталий Сергеевич

Она пояснила, что за данное вознаграждение руководитель онкодиспансера должен был создать условия для участия этого юрлица в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также заключение контрактов с ним.

«После получения денег главный врач был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.

«В областном онкологическом диспансере изъяты документы, имеющие значение для дела», — отметила она.

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