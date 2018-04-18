Вступил в силу приговор двоим жителям Пензы за подкуп потерпевшего Криминал

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор, согласно которому двое жителей Пензы оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый за подкуп потерпевшего ради дачи ложных показаний.

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«Суд установил, что 25 апреля 2017 года с целью воспрепятствования расследованию уголовного дела в отношении знакомого по факту хищения им охотничьего ружья они за материальное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей просили потерпевшего дать заведомо ложные показания о том, что принадлежащее ему оружие никто не похищал, а он продал его. Получив от мужчины согласие и расписки о продаже, они передали ему денежные средства, тем самым совершив его подкуп», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что по инициативе сотрудников регионального управления ФСБ России, к которым ранее обратился владелец ружья, эта встреча была зафиксирована на диктофон.

«В судебном заседании подсудимые от дачи показаний отказались», — уточнила собеседница агентства.