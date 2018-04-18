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Вступил в силу приговор двоим жителям Пензы за подкуп потерпевшего

12:30 | 18.04.2018 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор, согласно которому двое жителей Пензы оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый за подкуп потерпевшего ради дачи ложных показаний.

Вступил в силу приговор двоим жителям Пензы за подкуп потерпевшего

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд установил, что 25 апреля 2017 года с целью воспрепятствования расследованию уголовного дела в отношении знакомого по факту хищения им охотничьего ружья они за материальное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей просили потерпевшего дать заведомо ложные показания о том, что принадлежащее ему оружие никто не похищал, а он продал его. Получив от мужчины согласие и расписки о продаже, они передали ему денежные средства, тем самым совершив его подкуп», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что по инициативе сотрудников регионального управления ФСБ России, к которым ранее обратился владелец ружья, эта встреча была зафиксирована на диктофон.

«В судебном заседании подсудимые от дачи показаний отказались», — уточнила собеседница агентства.

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