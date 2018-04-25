В Кузнецке организатору азартных игр назначен штраф в 150 тыс. рублей Криминал

Кузнецк, 25 апреля 2018. PenzaNews. Штраф в размере 150 тыс. рублей назначен приговором мирового судьи города Кузнецка Пензенской области женщине, признанной виновной в незаконной организации и проведении азартных игр.

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«Следствием и судом установлено, что с февраля по декабрь 2017 года она арендовала помещения в зданиях на улицах Московской и Белинского в Кузнецке, которые начала использовать для проведения в них азартных игр. С этой целью женщина организовала приобретение, поставку, размещение и установку в них в общей сложности 75 игровых автоматов, на которых была установлена основная игра, заключающаяся в возможности увеличить выигрыш либо потерять его, а также бонусные и супербонусные игры», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что для осуществления незаконной деятельности женщина наняла 13 операторов-кассиров и администратора.

«Контроль за деньгами, проигранными клиентами и полученными по результатам игры операторами-кассирами игровых залов, осуществлялся организатором. Деньги она присваивала себе, выплачивая часть из них привлеченным работникам в качестве заработной платы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что приговор не вступил в законную силу.