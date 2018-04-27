В Пензенской области депутат осужден по трем статьям УК Криминал

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Бывший директор МУП «Коммунальщик», депутат комитета местного самоуправления Лопатинского сельсовета Пензенской области от «Единой России» Николай Учкин признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ — ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Лопатинского районного суда, постановление приговора состоялось в минувший вторник, 24 апреля.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в период с января 2015 года по декабрь 2017-го, будучи директором МУП «Коммунальщик», мужчина организовал незаконную предпринимательскую деятельность по распределению и добыче водных ресурсов из подземных источников, несмотря на отсутствие лицензии.

«Данные услуги МУП предоставлял на территории Лопатинского сельсовета как юридическим, так и физическим лицам. В результате противоправных действий муниципальным унитарным предприятием был извлечен доход от деятельности по распределению и добыче водных ресурсов из подземных источников на сумму более 6,8 млн. рублей, что является крупным размером», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в январе и июле 2016 года, а также в июле 2017-го злоумышленник трижды давал незаконные устные указания экономисту МУП «Коммунальщик» по увеличению своего должностного оклада.

«При этом, согласно уставу предприятия, директор может определять систему оплаты труда работников по согласованию с администрацией Лопатинского сельсовета, являющейся его работодателем. Игнорируя данный порядок, руководителем МУПа его должностной оклад был трижды увеличен в одностороннем порядке», — отметила Татьяна Махницкая, уточнив, что ущерб от этих действий превысил 145 тыс. рублей.

«Им же совершено два эпизода мошенничества. Так, в декабре 2015 года директор МУПа, не получив согласие работодателя в лице главы администрации Лопатинского сельсовета, дал незаконное указание работнику отдела кадров составить приказ, согласно которому ему было установлено материальное вознаграждение на лечение к отпуску в размере двух должностных окладов. На основании данного приказа ему необоснованно были выплачены денежные средства в размере чуть более 20 тыс. рублей», — сказала она.

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Представитель следственного управления сообщила, что также руководитель предприятия в июне 2017 года реализовал махинацию при покупке полиэтиленовых труб: он получил от мастера предприятия на эти цели 15 тыс. рублей, потратил 10,5 тыс. рублей, однако предъявил изготовленные по его просьбе отчетные документы на всю сумму, присвоив остаток себе.

«Следует отметить, что незаконно полученные депутатом денежные средства в размере чуть более 170 тыс. рублей возмещены им в полном объеме», — добавила Татьяна Махницкая.

По ее словам, осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.