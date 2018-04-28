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В Пензенской области мужчина осужден за кражу золотых монет, хранившихся под матрасом

11:03 | 28.04.2018 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 400 часов обязательных работ назначено мужчине, который признан судом виновным в краже семи золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» общей стоимостью около 138 тыс. рублей, хранившихся в доме его знакомой в Наровчатском районе Пензенской области по матрасом.

В Пензенской области мужчина осужден за кражу золотых монет, хранившихся под матрасом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, злоумышленник воспользовался временным отсутствием хозяйки, после чего скрылся с места преступления.

По его словам, при вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств были учтены признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, полное добровольное возмещение имущественного ущерба, а также нахождение на иждивении у мужчины малолетнего ребенка и беременность супруги.

Представитель суда пояснил, что был засчитан период нахождения виновного под стражей в срок осуществления обязательных работ, в связи с чем мужчина освобожден от реального исполнения назначенного наказания в связи с его фактическим отбытием.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказал он.

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