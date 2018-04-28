В Пензе вынесен приговор полицейским, сфабриковавшим дело в отношении бездомного Криминал

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Двое сотрудников полиции Пензы признаны судом виновными в зависимости от роли каждого в незаконном обороте боеприпасов, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что заместитель начальника отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе примерно в октябре–ноябре 2015 года, желая добиться положительной оценки деятельности со стороны руководства, решил искусственно повысить статистические показатели работы подчиненного ему отдела в сфере выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом боеприпасов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, злоумышленник разработал план, одна из главных ролей в котором была отведена бродяге: полицейский путем уговоров и давления убедил его дать согласие на составление в отношении него фальсифицированного материала, пообещав впредь оказать ему материальную помощь, принять меры по прекращению уголовного дела либо обеспечению комфортных условий отбытия наказания.

Представитель следственного управления уточнила, что для совершения преступления замначальника отдела привлек оперуполномоченного.

«Вечером 7 марта 2016 года заместитель начальника отдела полиции, имея при себе 10 военных патронов образца 1943 года, относящихся к категории боевых припасов, приобретенных им ранее у не установленного следствием лица, и оперуполномоченный прибыли на автомашине к опорному пункту полиции на улице Индустриальной в Пензе, где забрали потерпевшего. Полицейский положил пакет с патронами в сумку мужчины», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по пути бродяге рассказали, где и когда он якобы хранил и носил боеприпасы.

Читайте также

Задержание заместителя Рузляева связано со строительством здания УМВД в Пензе — СКР

«Прибыв в отдел полиции, оперуполномоченный для обеспечения видимости реального изъятия патронов и его законности произвел досмотр потерпевшего в присутствии понятых», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что на основе этого впоследствии было возбуждено уголовное дело и бездомного незаконно привлекли к ответственности.

«Приговором суда заместитель начальника отдела полиции признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщила представитель следственного управления.

Она добавила, что оперуполномоченный осужден по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» — ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, однако он освобожден от него ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности

Приговор не вступил в законную силу.