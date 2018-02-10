Задержание заместителя Рузляева связано со строительством здания УМВД в Пензе — СКР Криминал

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное в отношении одного из заместителей начальника управления МВД России по Пензенской области, фамилия которого не уточняется, связано со строительством нового здания ведомства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

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«Заместителю начальника УМВД России по Пензенской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Уголовное дело возбуждено при взаимодействии с прокуратурой и УФСБ России по Пензенской области. Кроме того, оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками ГУСБ МВД России. По данным следствия, злоупотребление обвиняемого связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что заместитель руководителя ведомства задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в сообщении.

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Следователям предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония открытия нового здания УМВД России по Пензенской области состоялась 26 мая 2017 года. В числе почетных гостей в ней приняли участие министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев и губернатор Иван Белозерцев.

Данное административное здание на улице Пушкина в Пензе являлось одним из самых известных в городе долгостроев. Сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились.

10 февраля 2018 года стало известно о задержании в регионе высокопоставленного полицейского.

По официально неподтвержденным данным, речь идет о полковнике внутренней службы Наримане Алтынбаеве, который является одним из заместителей начальника управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева.