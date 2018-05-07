Житель Пензы хотел получить 1 млн. рублей кредита и остался без крупной суммы Криминал

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. 48-летний житель Пензы, оформивший заявку на кредит на нескольких сайтах в интернете, лишился крупной суммы денег, попавшись на уловку мошенников.

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«На его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился кредитным специалистом. Он сказал, что собеседнику одобрен кредит в сумме 1 млн. рублей под 14,9% годовых с доставкой карты, но для его получения необходимо оплатить страховку, комиссию за перевод и оформление документов. Следуя условиям незнакомца, мужчина перечислил на расчетные счета 127 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что договор и карту ему до сих пор не доставили, а при звонке на телефон незнакомца с него требуют заплатить еще и за курьерскую доставку.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.