В Кузнецке вынесен приговор по делу о поджоге машины, где якобы лежало 2,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства назначено в Кузнецке Пензенской области мужчине, совершившему поджог автомобиля «Toyota Camry», в котором якобы лежали деньги в сумме 2 млн. 450 тыс. рублей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда, злоумышленник пошел на преступление ночью 2 сентября 2017 года из-за ревности.

«Из канистры, наполненной бензином, он облил машину и при помощи спичек поджег ее, после чего с места скрылся. В результате автомобиль был приведен в полную непригодность к эксплуатации. Своими действиями мужчина причинил ее владельцу ущерб на сумму 1 млн. 470 тыс. рублей. В судебном заседании он полностью признал свою вину», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что, по словам автовладельца, на иномарке в тот день к своей знакомой поехал его родной брат, который ночью позвонил ему и сообщил о происшествии.

«Потерпевший утверждал, что в бардачке сгоревшего автомобиля находились 2 млн. 450 тыс. рублей, которые он одолжил у своего родственника. Брат был предупрежден о наличии в машине крупной суммы, не зная, сколько именно денег там находится. Поскольку автомобиль был оборудован охранной сигнализацией «Цезарь сателлит», ночью ему позвонил оператор компании и сообщил, что «Toyota Camry» сгорела», — отметил представитель суда.

По его словам, 1 млн. 230 тыс. рублей в счет стоимости сгоревшей машины возместила страховая компания, в удовлетворении иска о взыскании с поджигателя сгоревших денег судом отказано, в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих заявленные исковые требования.

«Гражданский иск о возмещении франшизы, предусмотренной договором страхования, в сумме 30 тыс. рублей судом передан на разрешение в порядке гражданского судопроизводства. Потерпевший не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке», — добавил официальный представитель Кузнецкого районного суда.