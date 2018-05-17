Под Пензой иностранец подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому Криминал

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу возбуждено в Мокшане Пензенской области в отношении иностранного гражданина 1981 года рождения.

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«По данным следствия, 14 мая сотрудниками полиции была остановлена автомашина «Daewoo Nexia». При проверке документов у пассажиров выявили нарушения, связанные с их незаконным пребыванием на территории России. Подозреваемый и еще два человека были доставлены в отдел МВД России по Мокшанскому району для составления в отношении них протоколов об административном правонарушении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, при оформлении протокола подозреваемый, осознавая, что может быть выдворен за пределы России, положил на стол стража порядка 11 тыс. рублей.

«Участковый уполномоченный полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства.