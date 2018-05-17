Жителя Пензы будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ Криминал

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. 27-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ.

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«Органом следствия по делу установлено, что в марте 2018 года на одном из сайтов мужчина заказал с доставкой из Беларуси и оплатил 120 таблеток в конвалютах массой не менее 12,18 грамма, содержащие в своем составе станозол. Через несколько дней в почтовом отделении он по предъявлении паспорта получил свою посылку из Минска и был задержан сотрудниками полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.