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Глава пензенского «Инком-Союза» проведет 6 лет в колонии за аферу почти на 105 млн. рублей

13:10 | 18.05.2018 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Приговор, согласно которому генеральный директор пензенского акционерного общества «Инком-Союз» Евгений Черкасов проведет 6 лет в исправительной колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, вступил в законную силу.

Глава пензенского «Инком-Союза» проведет 6 лет в колонии за аферу почти на 105 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, в период с марта 2013 года по февраль 2016-го злоумышленник распространял заведомо ложную информацию о привлечении им денежных средств якобы с целью покупки акций крупных компаний, в том числе «Газпрома», для последующей продажи на выгодных условиях.

«При этом он не имел намерения осуществлять указанную деятельность, а похищал полученные от граждан денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Евгению Черкасову некоторое время удавалось создавать видимость успешной работы, демонстрируя фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и даже частично выплачивая ежемесячные платежи за пользование чужими деньгами.

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Представитель суда добавил, что бизнесмен, уклоняясь от возврата денег своим клиентам, предлагал им вкладывать «начисленные проценты» в качестве очередных инвестиций.

«В результате преступных действий [Евгения] Черкасова 16 гражданам был причинен материальный ущерб на общую сумму около 105 млн. рублей», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что в судебном заседании гендиректор «Инком-Союза» свою вину не признал.

«Заявленные гражданские иски 11 потерпевших удовлетворены на общую сумму 79 млн. 912 тыс. 256 рублей», — добавил представитель суда.

Он сообщил, что на приговор суда первой инстанции от 28 декабря 2017 года была подана апелляционная жалоба, которая областным судом оставлена без удовлетворения.

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