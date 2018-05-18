В Пензе замглавы Минлесхоза задержан по делу о рубке деревьев на 90 млн. рублей Криминал

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что уголовное дело в отношении чиновника возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

«По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года подозреваемый, занимая должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области, организовал и совершил совместно с заместителем директора и мастером ГАУ «Юрсовский лесхоз», а также директором ГКУ «Кададинское лесничество» незаконную рубку сырорастущих сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов. При этом она была проведена под видом санитарно-оздоровительного мероприятия — сплошной санитарной рубки лесных насаждений — на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии деревьев», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в результате лес был уничтожен на площади 17,8 га, а лесному фонду страны причинен ущерб на сумму свыше 90 млн. рублей.

Читайте также

В Пензе предъявлено обвинение по делу о незаконной рубке деревьев на 108 млн. рублей

Она напомнила также, что директору «Кададинского лесничества», а также заместителю директора и мастеру «Юрсовского лесхоза» ранее уже было предъявлено обвинение.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения заместителю министра и избрании в отношении него меры пресечения», — сказала представитель следственного управления, не уточнив при этом имени подозреваемого.

С декабря 2015 года министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области возглавляет Александр Москвин. На данный момент у него имеется два заместителя.

Один из них — Александр Иванов, являющийся также начальником управления природных ресурсов и экологии. Он стал замминистра в апреле 2016 года, а до этого работал замруководителя управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса Минсельхоза Пензенской области.

Второй заместитель Александра Москвина — Вячеслав Лебедев, который возглавляет управление лесного хозяйства. Он занял данный пост в октябре 2016 года, а до этого — с марта 2015-го — работал в должности начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Минлесхоза Пензенской области.