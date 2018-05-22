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Вынесен приговор молодой паре, пытавшейся сбыть наркотики в Пензенской области

08:05 | 22.05.2018 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Молодой человек 1997 года рождения и девушка 2000 года рождения признаны судом виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в Пензенской области группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Вынесен приговор молодой паре, пытавшейся сбыть наркотики в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина, молодые люди в 2017 году в интернете договорились с неизвестным о преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

«Неустановленное следствием лицо организовало доставку чуть более 1 кг наркотического средства, что является особо крупным размером, поместив его в тайники на территории Пензенского района. 3 ноября молодой человек и девушка, получив информацию, прибыли на место закладок, обнаружили наркотик и перенесли его в автомашину мужчины марки «Chery A13», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что запрещенное вещество пара должна была расфасовать и разложить по тайникам для их дальнейшей продажи, но их машину остановили сотрудники ДПС, а наркотик был обнаружен и изъят.

«Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а девушке — в виде 3 лет в воспитательной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — добавила Наталия Фомина.

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