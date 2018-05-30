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Главврач пензенской детской поликлиники осужден за злоупотребление полномочиями

15:45 | 30.05.2018 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Главный врач ГБУЗ «Городская детская поликлиника» города Пензы Валерий Асеев признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Главврач пензенской детской поликлиники осужден за злоупотребление полномочиями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, приговором Октябрьского районного суда Пензы от 29 мая ему назначено наказание в виде 2 лет лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

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«По делу установлено, что Валерий Асеев умышленно, с использованием служебных полномочий, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью преференции коммерческой организации при участии в процедуре закупки товаров для государственных нужд совершил действия по необоснованному ограничению числа участников, предоставив ООО «Гарант-Мед» преимущества перед другими организациями, а также в отсутствие правовых оснований создал условия для беспрепятственной победы ООО «Гарант-Мед» в аукционе», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в результате были нарушены положения законодательства о защите конкуренции и необоснованно израсходованы средства медицинского учреждения в сумме 2 млн. 284 тыс. рублей.

«Выявление указанного преступления явилось результатом совместной работы прокуратуры региона и управления ФСБ России по Пензенской области. Приговор в законную силу не вступил», — добавила Светлана Артамонова.

Она отметила, что на сегодняшний день Валерий Асеев продолжает руководить учреждением здравоохранения.

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