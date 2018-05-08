В отношении главврача пензенской станции переливания крови возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача пензенской областной станции переливания крови Татьяны Крыловой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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«По данным следствия, в октябре 2014 года по результатам проведения аукциона между пензенской областной станцией переливания крови в лице главного врача и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен контракт на поставку медицинского модуля «Служба крови». Его цена составила более 182 млн. рублей. Она включала в себя стоимость товара, расходы на транспортировку до места эксплуатации, поставку с разгрузкой, сборку и установку, наладку и запуск, гарантийное обслуживание», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она напомнила, что, в соответствии с действующим законодательством, государственной регистрации подлежат любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для их применения по назначению.

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«Главный врач ГБУЗ «Пензенская областная станция переливания крови» в период с октября по декабрь 2014 года, зная о том, что это ООО не обладает регистрационным удостоверением, подтверждающим факт госрегистрации медицинского модуля «Служба крови», не имея законных оснований для оплаты товара, действуя в нарушение своей должностной инструкции, произвела оплату двух первых этапов — отгрузки и фактической поставки — в сумме более 145 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, противоправными действиями главврача были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в части невыполнения целей программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы», причинения материального ущерба бюджету РФ на вышеуказанную сумму, а также невозможности ввода в эксплуатацию модуля «Служба крови» и его использования.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнила Татьяна Махницкая.