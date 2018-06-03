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В Пензе жертвой мошенничества стала пенсионерка, попытавшаяся откупиться от «полицейских»

12:13 | 03.06.2018 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2018. PenzaNews. 71-летняя жительница Пензы, попытавшаяся с помощью денег решить вопрос о непривлечении сына к уголовной ответственности, стала жертвой мошенничества.

В Пензе жертвой мошенничества стала пенсионерка, попытавшаяся откупиться от «полицейских»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам пенсионерки, на ее телефон позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос сына, он сказал, что совершил ДТП, а для его освобождения от уголовной ответственности необходимы деньги в сумме 40 тыс. рублей, которые следует перечислить по реквизитам, которые он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила просьбу звонившего, после чего осознала обман.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 41-летнего жителя Сердобского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — пояснили в УМВД.

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