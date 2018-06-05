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В Пензе следователь изъял документацию из фирмы, сотрудник которой получил тяжелую травму

09:08 | 05.06.2018 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Следователь изъял документацию, имеющую значение для дела, из организации, сотрудник которой получил тяжелую травму на производстве, расположенном в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе следователь изъял документацию из фирмы, сотрудник которой получил тяжелую травму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 18 декабря 2017 года при проведении работ по распилу листа ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) на форматно-раскроечном станке правая рука потерпевшего 1995 года рождения оказалась в зоне работы пилы», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в результате произошло травматическое отчленение нескольких пальцев и разрушение еще одного.

«Данные повреждения причинили тяжкий вред здоровью работника по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть», — сказала Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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